Не хотели «выпить пивка» непонятно с кем.

Как известно, Obsidian Entertainment уже несколько лет входит в состав Xbox Game Studios — внутренних студий игрового крыла Microsoft. Но если бы не дальновидность (а, скорее, просто удача) руководства студии, то всё могло сложиться совсем иначе. О том, что до Microsoft с предложением о покупке к Obsidian обращалось другое «крупное издательство», сегодня в беседе с изданием GamesIndustry рассказал руководитель студии Фергюс Уркхарт. Чтобы не выставлять никого в неприглядном свете, Уркхарт избегал названий и имён.

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Как поясняет Уркхарт, с одним из руководителей этого издательства он побеседовал во время обеда, и тот, честно признавшись, что издатель испытывает сложности с поиском и наймом новых сотрудников, предложил Уркхарту стать единой командой. Почему же глава Obsidian отверг это поступившее в весьма уютной обстановке предложение? Ключевым фактором стало условие, по которому Obsidian в случае поглощения должна была завершить работу над уже существующим проектом издательства.

Уркхарт считает, что между покупателем и покупаемым должно быть культурное соответствие, да и обе стороны должны вести себя так, чтобы с ними было, условно говоря, приятно «пойти и выпить пивка». Если что-то из этого не совпадает, то, по мнению Уркхарта, руководителям следует несколько раз подумать и понять, с какой целью издателю нужна ваша студия и на каких условиях вы будете работать, став подотчётным коллективом.

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С Microsoft, надо понимать, у Obsidian всё «срослось». В настоящее время Obsidian трудится над сиквелом The Outer Worlds и фэнтезийной ролевой игрой Avowed.