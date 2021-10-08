Сетевой шутер Enlisted, о котором мы не единожды писали на страницах данного раздела, до недавнего времени был доступен только на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Но сейчас разработчики из студии Gaijin сообщили, что проект стал доступен на PlayStation 4 и Xbox One.
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Владельцы консолей предыдущего поколения смогут опробовать три кампании: «Вторжение в Нормандию», «Битва за Тунис» и «Битва за Москву». Последняя станет доступна в течение следующих нескольких месяцев. Разработчики сразу реализовали поддержку кросс-плея — то есть, владельцы PS4 и Xbox One будут играть на одних серверах с обладателями некстген-версий.
Контентное наполнение Enlisted на пастгене ничем не отличается от версий для новых устройств, в техническом плане игра тоже не сильно пострадала. Так, в масштабных битвах с участием пехоты, наземной техники и авиации базовые версии консолей PlayStation 4 и Xbox One будут выдавать 30 fps — по крайней мере, так утверждают разработчики.
Загрузка Enlisted для старых консолей доступна в магазинах Xbox и PlayStation. Если пользователь обзаведётся устройством нового поколения, то ему разрешат перенести туда свой аккаунт со всем накопленным добром. Но нужно понимать, что перенос возможен только с консоли на консоль одного производителя.