Главное — делать это без фанатизма.

На текущий момент игры серии Far Cry зарекомендовали себя как одиночное (плюс кооперативное) развлечение без упора на реализм и серьёзность. Хотя этого, вроде бы, достаточно для успешных продаж игр франшизы, но, если верить СМИ, Ubisoft факт «достаточности» уже не устраивает — нужно большего. И нарастить масштабы компания планирует через преобразование Far Cry в более онлайн-ориентированную франшизу.

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О том, что Ubisoft готовится к преобразованиям в Far Cry, со ссылкой на свои источники сообщил экс-главред издания Kotaku Стивен Тотило. В чём конкретно будут заключаться онлайновые преобразования в культовой серии, не уточняется, однако стоит отметить, что это уже не первые тревожные звоночки: о том, что Ubisoft собирается сменить вектор развития Far Cry после шестой номерной части, ещё летом сообщал авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

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Ну а пока можно продолжать радоваться Far Cry 6: игра стала доступна вчера утром и повествует о революции в отдельно взятом вымышленном карибском государстве Яра. По традиции серии, главным действующим лицом здесь выступает антагонист — диктатор Антон Кастильо, одержимый идеей восстановления былого величия своего государства и превращения его в «Рай на Земле».