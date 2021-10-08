В рамках благотворительной акции «Играйте дома», которую устраивала компания Sony, владельцы консолей PlayStation скачали более 60 миллионов копий разных игр.
реклама
Изначально акция «Играйте дома» началась в апреле 2020 года: во многих странах был объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса, и Sony решила скрасить досуг находящимся на самоизоляции владельцам консолей.
В рамках благотворительной акции были розданы хорошие игры из коллекции PlayStation, список самого заметного публикуем ниже:
- Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey;
- Ratchet & Clank;
- Horizon: Zero Dawn.
Были там ещё и многочисленные небольшие проекты с наборами дополнений. С дополнительной информацией по проведённым раздачам в рамках акции «Играйте дома» можно прочитать здесь.