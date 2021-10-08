Ну, пандемия, сами понимаете.

3060 Ti за копейки в Регарде. Надо брать

3060 Ti за копейки в Регарде. Надо брать

В рамках благотворительной акции «Играйте дома», которую устраивала компания Sony, владельцы консолей PlayStation скачали более 60 миллионов копий разных игр.

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Изначально акция «Играйте дома» началась в апреле 2020 года: во многих странах был объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса, и Sony решила скрасить досуг находящимся на самоизоляции владельцам консолей.

В рамках благотворительной акции были розданы хорошие игры из коллекции PlayStation, список самого заметного публикуем ниже:

Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey;

Ratchet & Clank;

Horizon: Zero Dawn.

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Были там ещё и многочисленные небольшие проекты с наборами дополнений. С дополнительной информацией по проведённым раздачам в рамках акции «Играйте дома» можно прочитать здесь.