Разработчики The Dark Pictures продолжают «тизерить» третью главу цикла — House of Ashes. Сегодня нашему вниманию представили свежий трейлер, посвящённый её (третьей главы) основным действующим лицам, включая главную героиню, Рейчел Кинг.
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Данный видеоролик имеет большое значение в плане геймплея, ведь в процессе прохождения нижеуказанные персонажи могут погибнуть или пропасть без вести, что прямым образом повлияет на сюжет и его развитие.
По сюжету House of Ashes мы попадаем в Ирак в 2003 году и отправляемся на поиски секретного завода по производству оружия массового уничтожения. Наш отряд попадает в засаду, но «внезапное» землетрясение спасает героев; хотя постфактум оказывается, что смерть или плен — не самый плохой вариант: отряд вместе с иракскими военными оказывается в древнем шумерском храме, захваченном фантастическими чудовищами явно неземного происхождения.
Релиз The Dark Pictures House of Ashes назначен на 22 октября.