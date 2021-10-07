Но только весной будущего года.

Разработчики из студии Mohawk Games поспешили сообщить, что их стратегия Old World готовится к появлению в Steam и GOG. Случиться это событие должно во втором квартале будущего года. Одновременно с этим проект получит дополнительную кампанию, но подробностей о ней пока представлено не было.

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Напомним, с мая 2020-го года и по настоящий момент стратегию Old World можно прикупить только в Epic Games Store, на агрегаторе рецензий Metacritic у неё есть 82% рейтинга на основании 8 рецензий. Также до 1 июля 2021-го года проект находился в раннем доступе.

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Old World — стратегия, в которой игроку придётся познавать тонкости выстраивания династий и следить за сменой поколений правления. Во многом этот проект походит на Civilization, но только здесь во главе нации не стоит бессменный и бессмертный лидер. Про переход власти от поколения к поколению нужно заботиться заблаговременно, обеспечивая правителю наследников.