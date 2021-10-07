Верданск, давай, до свидания.

Вот уже на протяжении более чем года фанаты королевской битвы Call of Duty Warzone развлекаются в динамичных перестрелках на карте Верданск. За это время с картой произошло множество изменений — от косметических до полностью преобразующего её путешествия назад во времени. Что ж, настала пора сказать Верданску «прощай».

реклама

Как сообщили представители поддерживающей королевскую битву студии Raven Software, шестой сезон Warzone станет последним на привычной карте. После этого поле боя будет заменено на некую тихоокеанскую локацию, название которой пока не упоминали. Связано это решение с тем, что все новые части серии Call of Duty так или иначе будут связаны с Warzone. Поскольку одним из театров военных действий в грядущей Call of Duty Vanguard будет именно тихоокеанский, то введение в королевскую битву соответствующего нового поля боя напрашивалось само собой.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, что Call of Duty Vanguard запланирована к выходу 5 ноября. Скорее всего, тогда же в Warzone завершится и шестой игровой сезон.