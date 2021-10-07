Вот уже на протяжении более чем года фанаты королевской битвы Call of Duty Warzone развлекаются в динамичных перестрелках на карте Верданск. За это время с картой произошло множество изменений — от косметических до полностью преобразующего её путешествия назад во времени. Что ж, настала пора сказать Верданску «прощай».
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Как сообщили представители поддерживающей королевскую битву студии Raven Software, шестой сезон Warzone станет последним на привычной карте. После этого поле боя будет заменено на некую тихоокеанскую локацию, название которой пока не упоминали. Связано это решение с тем, что все новые части серии Call of Duty так или иначе будут связаны с Warzone. Поскольку одним из театров военных действий в грядущей Call of Duty Vanguard будет именно тихоокеанский, то введение в королевскую битву соответствующего нового поля боя напрашивалось само собой.
Напомним, что Call of Duty Vanguard запланирована к выходу 5 ноября. Скорее всего, тогда же в Warzone завершится и шестой игровой сезон.