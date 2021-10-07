Мероприятие продлится до 17 октября.

Юбилейный турнир The International 10 с рекордным призовым фондом 40 миллионов долларов стартовал сегодня, 7 октября в 10:00 по московскому времени, в Румынии. Примечательно, что это первая европейская страна, принимающая The International с 2010 года. Сначала планировалось, что чемпионат пройдёт в Швеции и в 2020 году, но пандемия коронавируса наложила свои ограничения.

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Также было известно, что организаторы нынешнего The International пытались совместно с Valve организовать проведение мероприятия на стадионе с людьми, но за четыре дня до начала действа всё пришлось отменить из-за всплеска заболеваемости Covid-19. Купленные билеты, разумеется, можно сдать и получить компенсацию.

Что до призового фонда, то упомянутые выше 40 миллионов долларов — это рекордная сумма для киберспорта. На прошлом The International разыгрывали только 34 миллиона долларов. В рамках юбилейного чемпионата команда-победитель получит чуть более 18 миллиона долларов, за второе место дадут 5,2 миллиона.

В рамках стартовавшего The International отношения будут выяснять 18 команд, среди которых есть российские Viruts.pro и Team Spirit. Аналитики и букмекеры прочат победу китайской PSG.LGD.

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Следить за трансляциями с турнира можно с помощью Twitch, YouTube и даже «ВКонтакте». The International 10 пройдёт с 7 по 17 октября.