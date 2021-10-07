В настоящее время Amazon, вернее, её игровое крыло, продолжает праздновать победу и первый успех на видеоигровом поприще: MMO-проект New World востребован и уже побил немало рекордов. Хотя на сегодняшний день рано говорить о том, насколько долгосрочным является данный успех, но руководство Amazon верит в лучшее и даже подумывает о том, что видеоигры вполне могут стать ключевой частью развлекательного бизнеса компании, превзойдя музыкальный и видеоконтент.
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Как отметил президент и генеральный директор Amazon Энди Джесси, на тему игрового направления компании было написано много статей скептического толка, однако в итоге компания после череды неудач всё же смогла выпустить успешный продукт, убедив журналистов в том, что она способна создавать любые товары.
Насколько сильно господин Джесси витает в облаках, узнаем через несколько месяцев из отчётов игрового подразделения Amazon. Слишком уж нередка ситуация, когда игра на «хайпе» затмевает своим разработчикам взор, а затем резко всем надоедает и теряет практически всю свою пользовательскую базу. Хотелось бы верить, что New World такая участь не постигнет, но мировая статистика пока не в пользу свежеиспечённого рекордсмена.