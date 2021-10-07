Будучи игрой производства Arkane Studios, в боевик про временную петлю Deathloop было «зарыто» немало секретов. Таинственность оных, впрочем, довольно быстро перестала быть таковой, однако один из заготовленных разработчиками секретов пока так и не был обнаружен, о чём сообщил дизайнер уровней проекта Жульен Эвель.
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Естественно, игроки тут же принялись бомбардировать Эвеля возможными догадками касательно этого секрета, но все они пока оказались неправильными. По словам дизайнера уровней, на самом деле данный секрет не такой уж скрытый, и находится прямо «на носу». Формулировка довольно расплывчатая и многозначительная, поэтому она пока не помогла геймерам в поисках.
Бытует мнение, что искать секрет следует в локации Updaam, поскольку именно она была основной работой Эвеля в Deathloop.
Напомним, что Deathloop поступила в продажу в середине сентября, и хоть и получила в основном положительные отзывы, но это если не считать PC-версию, техническое состояние которой до сих пор можно назвать несоответствующим уровню проекта.