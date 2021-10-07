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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft сама рассказала, как можно обойти ограничение по установке Windows 11 на несовместимом компьютере
Зачем тогда эти требования TPM 2.0 и прочее?
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Компания Microsoft опубликовала официальную инструкцию, в которой перечисляются способы установки Windows 11. Среди них упоминается официальный метод обхода проверки совместимой модели процессора и платформенного модуля TPM 2.0.

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Для обхода проверки нужно сделать следующее:

  • открыть редактор реестра;
  • перейти в раздел HKEY_LOCAL_machine\system\Setup\MoSetup;
  • создать параметр типа DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и присвоить ему значение 1.

После проделывания всех манипуляций установка Windows 11 с ISO-образа будет проходить без проверок процессора и наличия модуля TPM 2.0. В Microsoft отметили, что для успешного завершения «обходного манёвра» потребуется наличие поддержки TPM 1.2. Для проверки, какая версия TPM активна на вашем компьютере, нужно запустить программу tpm.msc через команду Win+R («Выполнить»). Иногда бывает так, что модуль TPM отключен в BIOS.

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Выход операционной системы Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года. Редмондцы выпустили релизную сборку версии 22000.194 в формате ISO-образа, также обладатели «Десятки» стали получить сообщения в «Центре обновления» о возможности перехода на Windows 11.

#microsoft #windows 11
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