Компания Microsoft опубликовала официальную инструкцию, в которой перечисляются способы установки Windows 11. Среди них упоминается официальный метод обхода проверки совместимой модели процессора и платформенного модуля TPM 2.0.
реклама
Для обхода проверки нужно сделать следующее:
- открыть редактор реестра;
- перейти в раздел HKEY_LOCAL_machine\system\Setup\MoSetup;
- создать параметр типа DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и присвоить ему значение 1.
После проделывания всех манипуляций установка Windows 11 с ISO-образа будет проходить без проверок процессора и наличия модуля TPM 2.0. В Microsoft отметили, что для успешного завершения «обходного манёвра» потребуется наличие поддержки TPM 1.2. Для проверки, какая версия TPM активна на вашем компьютере, нужно запустить программу tpm.msc через команду Win+R («Выполнить»). Иногда бывает так, что модуль TPM отключен в BIOS.
Выход операционной системы Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года. Редмондцы выпустили релизную сборку версии 22000.194 в формате ISO-образа, также обладатели «Десятки» стали получить сообщения в «Центре обновления» о возможности перехода на Windows 11.