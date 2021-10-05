Пора проверить «Центр обновлений Windows».

Компания Microsoft объявила, что операционная система Windows 11 стала общедоступна по всему миру с 5 октября. С этого дня все владельцы персональных компьютеров, соответствующих минимальным системным требованиям ОС и совместимых с Windows 10, получат возможность бесплатно обновиться до Windows 11.

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Мы не единожды писали о новой редакции ОС, но про основные «фишки» релизной версии Windows 11 просто обязаны рассказать ещё раз. Самая актуальная операционная система Microsoft радует глаз новым дизайном: меню «Пуск» и панель задач расположены по центру экрана, «живых» плиток больше нигде нет. Окна, диалоговые меню и прочие элементы интерфейса получили обновлённый внешний вид с закруглёнными углами, более мягкими анимациями и тенями.

Меню «Пуск» в центре экрана предлагает пользователям быстрый доступ к нужному контенту и приложениям. Благодаря возможностям облака и Microsoft 365 (продаётся отдельно) меню «Пуск» позволяет видеть последние файлы, над которыми работал пользователь, вне зависимости от того, какое устройство использовалось. Даже если речь идёт об устройстве на базе Android или iOS.

Из других визуальных и технических преобразований Windows 11 по сравнению с десятой версией важно отметить следующее:

новый Microsoft Store — с полностью переработанной внешней оболочкой, унаследовавшей основные принципы дизайна Windows 11. В магазине появились новые приложения, такие как Canva, Disney+, Zoom, Discord, Opera, LibreOffice и, что особенно важно, Epic Games Store;

виджеты — новый персонализированный канал, работающий на базе ИИ. Виджеты позволяют планировать день с помощью календаря Outlook, получать прогноз погоды, просматривать фотографии с хранилища OneDrive и многое другое;

Microsoft Teams — встроенное приложение, которое позволяет вести текстовые переписки, осуществлять голосовые звонки или видеозвонки с друзьями, родными и коллегами независимо от устройства или платформы, на которой они работают, — Windows, Mac, Android или iOS;

Snap Layouts — функция, позволяющая быстро перераспределять открытые окна по нескольким областям экрана, что упрощает работу в режиме многозадачности и оптимизирует занимаемую площадь экрана, делая его визуально чистым;

возможность создавать отдельные рабочие столы, на которых отображаются различные наборы приложений, вкупе с возможностью настроить каждый такой рабочий стол под себя, задав разные имена и обои;

улучшенное сенсорное управление для тех случаев, когда пользователь использует планшет без клавиатуры. В Windows 11 появилась поддержка новых жестов, а в интерфейсе ОС стало больше места между значками на панели задач;

улучшенная версия голосового набора и новые функции для людей с особыми потребностями.

Про игроков Microsoft тоже не забыла, реализовав в Windows 11 поддержку режима AutoHDR, который автоматически включает HDR-изображение в играх, а также технологию DirectStorage. Последняя позволяет ускорить загрузку игр, используя память видеокарты. Windows 11 также поставляется с интегрированным приложением Xbox с поддержкой подписки Xbox Game Pass и облачного стриминга Cloud Gaming.

Для проверки совместимости вашего компьютера с новой ОС рекомендуется скачать обновлённое приложение PC Health Check, о котором мы тоже писали совсем недавно. Минимальные системные требования для поддержки Windows 11 выглядят сейчас таким образом:

совместимый процессор с двумя ядрами и минимальной частотой 1 ГГц;

4 Гбайт оперативной памяти;

64 Гбайт встроенной памяти;

видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее.

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Попытаться установить Windows 11 на компьютер, не соответствующий минимальным системным требованиям, можно, но только через ISO-образ. В таком случае Microsoft не гарантирует полную совместимость системы и стабильность её работы.