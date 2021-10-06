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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» в открытой «бете» Battlefield 2042 в Steam превысил 127 тысяч человек
И это пока только предзаказчики и подписчики EA Play.
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Хотя формально ещё только закрытый этап открытого бета-тестирования Battlefield 2042 (пока пускают только предзаказчиков игры и подписчиков EA Play), но новинка уже штурмует лидерские позиции в Steam. Сегодня днём, например, число участников бета-тестирования, одновременно присутствующих в игре, преодолело отметку в 127 тысяч человек.

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Таким образом, бета-тест Battlefield 2042 демонстрирует колоссальную востребованность даже без учёта основной массы пользователей, которые ринутся оценивать новинку 8 октября, когда доступ к «бете» откроется для всех желающих без исключения. Какова будет статистика «онлайна» в указанный день, пока можно только фантазировать. Также интересно было бы взглянуть на статистику в других сервисах цифровой дистрибуции, а также на всех остальных целевых платформах.

Напоминаем, что в рамках бета-тестирования игрокам в Battlefield 2042 предложено одно поле боя — «Космодром», четыре специалиста, сменивших на своём посту привычные классы бойцов, и стандартный режим «Тотальный военный конфликт» (местная вариация «Захвата»). В остальном никаких ограничений.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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