Игра никак не способствует гибели видеокарт.

После релиза New World по Сети в очередной раз понеслись слухи о том, что игра «убивает» видеокарты, причём наиболее часто среди покойников встречаются флагманские модели адаптеров NVIDIA GeForce RTX. Если верить независимым игровым изданиям, то данная проблема действительно имеет место, но никакой прямой связи с New World и смертью видеокарт выявить не удалось. И вот, сегодня Amazon прокомментировала вышеизложенную информацию.

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Как сообщили представители Amazon, они получили небольшое количество жалоб на тему проблем с видеокартами GeForce RTX при игре в New World. Команда провела длительное расследование и убедилась, что со стороны New World никаких необычных действий не происходит, и вызывать описываемые игроками неполадки она не может.

Amazon уверяет, что New World безопасна, а всех, у кого возникли проблемы с оборудованием, компания призывает обращаться к производителям этого оборудования. И здесь Amazon полностью права: когда пару месяцев назад впервые стали поступать сведения о гибели видеокарт в New World, в основном жалобы касались видеокарт производства EVGA. Впоследствии EVGA подтвердила факт проблемы и объяснила её наличие дефектами при производстве, вернув покупателям деньги или заменив видеокарты по гарантии.

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Почему проблема проявилась именно в New World, впрочем, вопрос хороший, но это уже тема для другого обсуждения.