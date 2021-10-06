Теперь это Android 12 Snow Cone.

Компания Google выпустила Android 12 — новую мобильную операционную систему с переработанным дизайном, повышенной скоростью работы и усиленной безопасностью. Двенадцатая версия популярной мобильной ОС доступна в виде универсальных готовых сборок для устройств x86-64 и ARM64, а в ближайшие недели её получат в виде обновления владельцы смартфонов Google Pixel. Избранные мобильные устройства от Xiaomi, Samsung, OnePlus, Oppo, Realme и Tecno также получат соответствующие апдейты. Исходный код системы размещён на площадке Android Open Source Project (AOSP).

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Android 12 получила множество важных программных улучшений в сравнении со своими предшественницами. Google улучшила внешнее оформление интерфейса ОС в стиле Material You. Также новая редакция мобильной системы получила название в честь десерта — эта традиция возобновилась двухлетнего перерыва. Дэйв Берк, вице-президент Google по разработке Android, подтвердил в Twitter, что Android 12 получила название Snow Cone. Речь идёт о снежном конусе — десерте их колотого фруктового льда с сиропом.

Изначально представленная 18 мая, Android 12 получила новый фирменный стиль Material You, который позволяет адаптировать вид экрана и приложений под нужды пользователя. Сами разработчики считают, что ОС получила самое масштабное обновление дизайна за последние годы. Виджеты стали более заметными и чёткими, они способны будут адаптировать свои цвета под установленную систему оформления.

Система получила новый набор эффектов изменения масштаба и сдвига, а выпадающая область была полностью переработана. С помощью меню быстрых настроек пользователь сможет управлять платежами Google Pay, переключаться между источниками интернета и даже управлять умным домом. Ещё один приятный момент: уведомления от приложений теперь будут перенимать параметры установленной темы оформления.

Новая версия Android получила единый интерфейс Privacy Dashboard для управления правами доступа приложений. Он также позволяет отследить, какие программы (а также когда и по каким причинам) обращались к микрофону с камерой и какие данные геолокации запрашивали. Если приложение начнёт работу с камерой или микрофоном, то на верхней панели появятся соответствующие индикаторы. Пользователь сможет узнать название приложения и ограничить ему доступ к оборудованию.

Ещё одна интересная особенность Android 12 — возможность «обманывать» приложения, предоставляя им только приблизительные данные геолокации вместо точных. Если приложение попытается прочитать данные из буфера обмена, скопированные в другой программе, то ОС тоже об этом уведомит.

Про другие важные особенности Android мы расскажем тезисно:

внедрённая функция play-as-you-download — возможность играть в игры ещё до полной их загрузки на устройство;

API Game Mode — специальный режим, с помощью которого игрок сможет выставить максимальную производительность устройства в ущерб расходованию заряда, или наоборот;

основные системные сервисы стали загружать процессор на 22% меньше — это обеспечит увеличение времени работы аппарата на 15%;

уведомления стали более отзывчивыми — при «тапе» на нужное уведомление приложение открывается мгновенно;

ускоренное переключение между приложениями — механизм межпроцессорного взаимодействия стал работать быстрее в разы;

улучшенная обработка файлов dex, odex и vdex — это позволит приложениям запускаться ещё быстрее;

оптимизирована анимация поворота экрана — задержка перед этой операцией сокращена на 25%;

система получила новый поисковый движок AppSearch — с полнотекстовой индексацией и функцией сортировки результатов выдачи;

отключаемый режим гибернации для давно неиспользуемых приложений, который позволяет сбрасывать выданные права доступа, освобождает задействованные ресурсы системы и блокирует все процессы.

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Более подробно о новой Android 12 можно почитать на отдельной страничке официального блога разработчика.