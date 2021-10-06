У них что ни патч, то крупнейший.

Ровно год прошёл с момента появления Baldur’s Gate 3 на просторах раннего доступа Steam. С тех пор игра получила пять крупных обновлений, и вот, на подходе уже шестое. На этот раз вновь «крупнейшее» за историю раннего существования игры.

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Конкретными деталями обновления разработчики не поделились. Известно лишь, что в состав шестого патча войдёт новый класс персонажа, а также шуточное оружие — палка салями. С предварительным обзором обновлённой версии Baldur’s Gate 3 желающие смогут ознакомиться в рамках мероприятия EGX уже на этой неделе.

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Что касается пребывания Baldur’s Gate 3 в раннем доступе, то в этом году оно не завершится. Работы ещё много, и до статуса релизной версии ещё нужно дожить. Впрочем, учитывая непревзойдённый кредит доверия студии Larian, лучше подождать и получить высококлассную игру.