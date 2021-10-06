Но варианты ещё остались.

Компания Sony продолжает делать поступательные движения в сторону того, чтобы превратить старые консоли Playstation 3 и PS Vita в полностью неактуальные игровые устройства. Сейчас вот стало известно, что с 27 октября владельцы PS3 и PS Vita не смогут больше покупать игры в магазине PS Store с помощью платёжных карточек или платёжных систем.

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Таким образом, после 27 октября у неуемных поклонников старых консолей останется только один способ покупки цифрового контента — через пополнение кошелька в самом PS Store. Пополнять его разрешено через мобильное приложение, веб-сайт или актуальных консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Подарочные карты PS Store тоже ещё можно будет использовать на PS3 и PS Vita.

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Ранее, напомним, мы писали о том, что Sony собиралась полностью закрыть магазины для вышеупомянутых древних игровых устройств, но столкнулась с волной возмущения со стороны сообщества.