Назовут их, если верить утечке, оригинально — Definitive Edition.

Вчера вечером в Сети с подачи датамайнеров появилась информация о том, что в дампе памяти загрузчика Rockstar Games Launcher обнаружены упоминания версий Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas на движке Unreal Engine, а также соответствующие обновлённые иконки ярлыков. Сегодня история получила продолжение: в том же загрузчике теперь обнаружили полноценные логотипы ремастеров культовых игр серии.

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Судя по утечке, сборник GTA III, Vice City и San Andreas будет поставляться с подзаголовком The Definitive Edition, как нынче модно называть практически каждый ремастер. Вместе с логотипами в Сеть утекли и иконки достижений каждой из трёх игр сборника.

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Отметим одну немаловажную вещь: сама Rockstar пока не подтвердила, но и не опровергла существование сборника Grand Theft Auto Trilogy Remastered. Фанаты серии считают, что всё тайное станет явным 22 октября — в день двадцатилетия со дня выхода Grand Theft Auto III.