Сегодня начался «закрытый» этап открытого бета-тестирования Battlefield 2042, и по такому случаю различные игровые издания и блогеры уже опубликовали свои видеозаписи с соответствующим игровым процессом. Роликов уже набралось немыслимое количество, мы же со своей стороны прикрепим в «тело» данного материала несколько, на наш взгляд, наиболее информативных и наименее загруженных ненужными в данном случае закадровыми комментариями.
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Напоминаем, что бета-тестирование Battlefield 2042 проходит на карте «Космодром» (Orbital) в режиме «Захват», он же «Тотальный военный конфликт». На PC и консолях текущего поколения на поле боя сражаются 128 игроков, на консолях поколения прошлого — 64 игрока.
Полностью открытое тестирование начнётся в пятницу, 8 октября, и продлится до 10 часов утра воскресенья, 10 октября. По московскому, естественно, времени. Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.