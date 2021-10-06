Стоила две тысячи, теперь — 725 рублей.

Обычно новости об изменениях цен на видеоигры идут со словом «подорожала» в заголовке. Но иногда, пусть и слишком редко, возникает и прямо противоположная ситуация: игры дешевеют даже в рублёвом эквиваленте. Именно это вчера вечером произошло с постапокалиптической ролевой игрой Wasteland 3 от inXile Entertainment: если раньше проект обходился покупателям в 1 999 рублей, то теперь цена сократилась до куда более приемлемых для отнюдь не AAA-игры годовалой давности 725 рублей.

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Касательно Wasteland 3 также имеется вторая положительная новость: вышло дополнение Cult of the Holy Detonation. По сюжету, Пустынным Рейнджерам вновь необходимо разгребать проблемы с мутантами в Пустошах, попутно отключая опасные реакторы и восстанавливая работу систем вентиляции.

Как пишут разработчики, в Cult of the Holy Detonation включён многолетний опыт коллектива, что позволило ему создать для дополнения лучшие игровые окружения, а также наиболее любопытные образцы вооружения и представителей местной недружелюбной фауны.

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Дополнение оценено всего в 175 рублей, что недвусмысленно намекает на его масштаб.