Даже о таком надо оповещать. Времена нынче непростые.

Ка и было обещано ещё в прошлом месяце, пару часов назад неоднозначный демоническо-эротический боевик Succubus, представляющий собой своеобразный сиквел ещё более неоднозначного проекта Agony, после череды переносов всё же поступил в продажу и стал доступен для прохождения всеми желающими. Релизный видеоролик, в котором хватает элементов «18+», из-за чего его просмотр доступен только напрямую в YouTube, а не через встроенные проигрыватели, прилагается.

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В Succubus игроки отправляются в ад, где должны планомерно и хладнокровно заниматься зачисткой местных локаций, стараясь при этом не попасть во власть соблазнительных демонесс. Профессионализм и выдержка — приветствуются.

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Помимо одиночного режима в Succubus представлен и мультиплеерный аренный режим, где игроки смогут сражаться друг с другом, участвуя в кровавых расправах. Проект оценили в 1 499 рублей, а на текущий момент его пользовательские оценки составляют вполне высокие для проекта в таком жанре и стиле 85 %. Это гораздо выше, чем у полностью провалившейся предшественницы.