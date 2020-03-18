Неоднозначный хоррор Agony разошёлся тиражом в 300 тысяч копий
Хоррор Agony стал в первую (и последнюю) очередь известен благодаря тому, что в нём наблюдается переизбыток элементов 18+: слишком откровенной обнажёнки, бессмысленной расчленёнки и прочего. Всего этого «добра» в Agony настолько много, что разработчикам из Madmind Studio пришлось выпустить две версии игры — с цензурой и без.
рекламаИ вот, спустя почти полтора года после релиза разработчики поведали о том, что продажи Agony и Agony Unrated превысили отметку в 300 тысяч экземпляров. Их них более 200 тысяч на PC и более 105 тысяч на консолях.
рекламаСейчас Madmind Studio работает над ответвлением Agony под названием Succubus, для которого опубликовала 11-минутный геймплейный ролик. В ролике происходит такая безумная «жесть», что прикреплять его и давать ссылки на него в рамках данного материала мы точно не будем. Самостоятельно найти данный ролик нетрудно.
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