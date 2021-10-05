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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Beyond Good & Evil 2 продолжают поиски новых сотрудников
Проект всё ещё бьётся в конвульсиях.
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Про Beyond Good & Evil 2 из стен Ubisoft из года в год поступают только обещания и «завтраки» без какой бы то ни было внятной конкретики. Сегодня не исключение: внимательные посетители LinkedIn-странички студии-разработчика проекта обнаружили, что коллективу всё ещё требуются новые сотрудники — в частности, компания ищет 3D-программиста.

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Пока что сложно делать какие бы то ни было выводы, но из недавних отчётов Ubisoft следовало, что издатель доволен темпами производства Beyond Good & Evil 2. Возможно, свежими новостями с нами поделятся на The Game Awards 2021 в декабре; в противном случае, скорее всего, придётся ждать следующего лета, E3 и крупной пресс-конференции Ubisoft в её рамках.

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Отметим, что формально факт производства Beyond Good & Evil 2 был объявлен более пяти лет назад. С тех пор игра пребывает в чём-то, что в отсутствие информации можно назвать производственным адом.

#ubisoft #beyond good & evil 2
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