С 30 до 90 fps.

На прошлой неделе состоялся релиз PC-версии метроидвании F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, для которой разработчики изначально организовали поддержку DLSS и трассировки лучей. Для большей наглядности компания NVIDIA выпустила специальное видео, в котором было продемонстрировано, как сильно влияет на производительность наличие DLSS.

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Разница получилась более чем убедительной. В разрешении 4K с «лучами» игра показывает на тестовом стенде только 30 fps, а при активированном DLSS фреймрейт вырастает аж в три раза. В плане качества картинки разница минимальная, но разработчики предоставили игрокам возможность выбрать из нескольких готовых пресетов настроек с упором на производительность или качество графики.

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F.I.S.T. Forged in Shadow Torch можно купить, например, в Steam со скидкой 10%, у игры там есть 88% рейтинга на основании почти одной тысячи отзывов.