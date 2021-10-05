Есть вопросы с многопоточностью.

Сотрудники сетевого издания DSOGaming провели тесты производительности релизной версии Far Cry 6, неоднозначные результаты которого и стали поводом для данного материала. Выяснилось, что в своём нынешнем состоянии клиент игры задействует не все потоки процессора — всё наглядно представлено в опубликованном видео.

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Автор видеоматериала запускал Far Cry 6 на достаточно мощной игровой системе с установленными Intel i9 9900K, 16 Гбайт оперативной памяти и видеокартой NVIDIA RTX 3080. По мнению журналистов, именно не до конца загруженный по всем потокам процессор мешал «раскрыться» видеокарта, которая работала не в полную силу.

При использовании Core i7 3930K возникают уже более серьёзные проблемы с производительностью. Так, видеокарта RTX 3070 в связки с таким процессором не в состоянии выдать стабильные 60 fps в разрешении 2K даже на средних настройках графики.

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Far Cry 6 должна поступить в продажу после завтра, 7 октября, на PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.