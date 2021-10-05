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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новый патч для Assassin’s Creed Valhalla повысит производительность игры на всех платформах
Там есть и другие нововведения.
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Компания Ubisoft в подробностях рассказала об обновлении с порядковым номером 1.3.2 для экшена Assassin’s Creed Valhalla. Для понимания сразу отметим, что апдейт, по большей части, правит баги, но без нововведений дело не обошлось.

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Разработчики обновили описания уровней сложности исследования мира, исправили поведение навыков, скорректировали в настройках сложности порядок и названия параметров помощи при прицеливании. Также с патчем добавлена поддержка дополнения «Интерактивный тур: эпоха викингов», которое должно появиться 19 октября.

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Обновление 1.3.2 выходит одновременно на всех целевых платформах, но на новых Xbox Series оно «весит» больше всего — 24,09 Гбайт. Патч станет доступен для установки сегодня, 5 октября, с 15:00 по московскому времени.

#ubisoft #assassins creed valhalla
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