Там есть и другие нововведения.

Компания Ubisoft в подробностях рассказала об обновлении с порядковым номером 1.3.2 для экшена Assassin’s Creed Valhalla. Для понимания сразу отметим, что апдейт, по большей части, правит баги, но без нововведений дело не обошлось.

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Разработчики обновили описания уровней сложности исследования мира, исправили поведение навыков, скорректировали в настройках сложности порядок и названия параметров помощи при прицеливании. Также с патчем добавлена поддержка дополнения «Интерактивный тур: эпоха викингов», которое должно появиться 19 октября.

Обновление 1.3.2 для #AssassinsCreedValhalla выходит завтра, 5 октября, в 15:00 МСК.



💡 Улучшения игры

📚 Подготовка к выходу «Интерактивного тура: эпоха викингов» – доступно 19 октября.

📁 8ГБ-24ГБ в зависимости от платформы



🔗 https://t.co/8UThEwzRcn pic.twitter.com/UEaopsjWE6 — Assassin's Creed RU (@AssassinsRussia) October 4, 2021

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Обновление 1.3.2 выходит одновременно на всех целевых платформах, но на новых Xbox Series оно «весит» больше всего — 24,09 Гбайт. Патч станет доступен для установки сегодня, 5 октября, с 15:00 по московскому времени.