С момента анонса дополнение Heart of Russia («Сердце России») для популярного симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 прошло уже очень много времени, однако даже приблизительных сроков выхода у аддона до сих пор нет. Зато есть небольшая пачечка скриншотов, которой разработчики с нами сегодня и поделились.
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На скриншотах можно заметить различные православные церквушки и часовни, расположенные во многих российских городах. Разработчики справедливо считают архитектуру русских церквей как инженерно-, так и эстетически сложной, а, значит, по-своему привлекательной.
Последним из вышедших дополнений к Euro Truck Simulator 2 стала Iberia — с трассами, расположенными в Испании и Португалии: проще говоря, на Пиренейском (Иберийском) полуострове.