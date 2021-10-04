О том, что Life is Strange True Colors работает при смехотворных даже по меркам десятилетней давности тридцати кадрах в секунду, мы узнали сразу после релиза проекта: пользователи жаловались на недостаточную плавность игрового процесса при отнюдь не выдающейся графике.
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Поначалу разработчики игры вздумали заявить, что так и планировалось, а 30 кадров в секунду позволили им обеспечить в игре кинематографическое нарративное приключение, но, очевидно, публику такое объяснение не успокоило. Как следствие, сегодня вышло обновление, которое добавило в Life is Strange True Colors на консолях текущего поколения опцию выбора графических настроек.
Отныне игроки могут выбирать между режимом высокого разрешения, но с 30 кадрами в секунду, и между режимом высокой производительности — с 60 кадрами в секунду но в целом менее чёткой картинкой. К сожалению, и на то, и на другое сразу вычислительной мощности консолей текущего поколения даже в Life is Strange True Colors не хватает.