Для такого нужны патчи, представляете?

О том, что Life is Strange True Colors работает при смехотворных даже по меркам десятилетней давности тридцати кадрах в секунду, мы узнали сразу после релиза проекта: пользователи жаловались на недостаточную плавность игрового процесса при отнюдь не выдающейся графике.

реклама

Поначалу разработчики игры вздумали заявить, что так и планировалось, а 30 кадров в секунду позволили им обеспечить в игре кинематографическое нарративное приключение, но, очевидно, публику такое объяснение не успокоило. Как следствие, сегодня вышло обновление, которое добавило в Life is Strange True Colors на консолях текущего поколения опцию выбора графических настроек.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Отныне игроки могут выбирать между режимом высокого разрешения, но с 30 кадрами в секунду, и между режимом высокой производительности — с 60 кадрами в секунду но в целом менее чёткой картинкой. К сожалению, и на то, и на другое сразу вычислительной мощности консолей текущего поколения даже в Life is Strange True Colors не хватает.