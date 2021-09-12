Казалось бы, выпуск консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series) должен был на ближайшие несколько лет решить проблему преступно низких фреймрейтов, равных тридцати кадрам в секунду. Но не всегда это оказывается возможным: если не из-за технических ограничений, то по прихоти разработчиков. Вышедшая на днях Life is Strange True Colors принадлежит ко второй когорте обделённых высокой частотой кадров.

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Разумеется, игроки не понимают, что мешало обеспечить игре, отнюдь не поражающей воображение своей графикой, минимально приемлемую частоту кадров в 60 fps хотя бы на консолях текущего поколения. А помешала банальная прихоть разработчиков: как пишут представители студии, Life is Strange True Colors создавалась как «кинематографическое повествовательное приключение», а ограничение частоты кадров на отметке в 30 fps позволило обеспечить игре высокое качество картинки на всех платформах.

реклама Regarding framerate: Life is Strange: True Colors was designed to be a cinematic, performance-driven narrative adventure. Capping at 30fps allowed us to target higher cinematic fidelity on every platform. — Life is Strange (@LifeIsStrange) September 9, 2021

На самом деле, непонятно, что мешало разработчикам из Deck Nine сделать два варианта настроек для консолей нового поколения: повсеместно применяемые ныне «Качество» и «Производительность». Тогда игроки сами могли бы выбирать, что им приоритетнее — потрясающая картинка или же плавный игровой процесс.

Скорее всего, принимая во внимание поток оправданных жалоб, соответствующие изменения внесут в одном из следующих обновлений. Хотя официально этого представители студии не подтвердили.