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Другое

Консольная версия Life is Strange True Colors работает при «кинематографических» 30 кадрах в секунду

Это не шутка: разработчики так и пишут.
6
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Казалось бы, выпуск консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series) должен был на ближайшие несколько лет решить проблему преступно низких фреймрейтов, равных тридцати кадрам в секунду. Но не всегда это оказывается возможным: если не из-за технических ограничений, то по прихоти разработчиков. Вышедшая на днях Life is Strange True Colors принадлежит ко второй когорте обделённых высокой частотой кадров.

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Разумеется, игроки не понимают, что мешало обеспечить игре, отнюдь не поражающей воображение своей графикой, минимально приемлемую частоту кадров в 60 fps хотя бы на консолях текущего поколения. А помешала банальная прихоть разработчиков: как пишут представители студии, Life is Strange True Colors создавалась как «кинематографическое повествовательное приключение», а ограничение частоты кадров на отметке в 30 fps позволило обеспечить игре высокое качество картинки на всех платформах.

На самом деле, непонятно, что мешало разработчикам из Deck Nine сделать два варианта настроек для консолей нового поколения: повсеместно применяемые ныне «Качество» и «Производительность». Тогда игроки сами могли бы выбирать, что им приоритетнее — потрясающая картинка или же плавный игровой процесс.

Скорее всего, принимая во внимание поток оправданных жалоб, соответствующие изменения внесут в одном из следующих обновлений. Хотя официально этого представители студии не подтвердили.

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Dr Kazay
16:27
Это им просто хуже всего. Остальным видимо лучше. Это все к чему. Новости не ресурсе просто огонь. Их пишут люди которые к технике не имеют отношнения. Вот что обидно.
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Там в заметке указано какие именно проблемы - линукс и амд.
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LorDex
16:20
Я со времён трименшиона на ДВД не могу смотреть на дёрганную картинку в 24 кадра. Странно что нет массового перехода на 60fps кино и вся поддержка упирается в полусамопальные фиксы в плеерах.
Консольная версия Life is Strange True Colors работает при «кинематографических» 30 кадрах в секунду
OsirisD2
16:19
Дальний Восток так точно
Китайские геймеры очень расстроились, увидев в Life is Strange True Colors флаг независимого Тибета
OsirisD2
16:19
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16:18
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