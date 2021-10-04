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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой
На проблемы с подключением жалуются сотни тысяч пользователей.
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В социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp случился глобальный сбой, который ощутили на себе пользователи со всего мира. Точно известно, что проблемы с подключением есть как в мобильных приложениях, так и в десктопных версиях представленных социальных сетей.

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По данным сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием доступности веб-сервисов, проблемы с вышеупомянутыми социальными сетями появились 4 октября в 18:25 по московскому времени. Пользователи из России тоже сообщают о проблемах — как и жители близлежащих стран.

Дополнительно стало известно, что проблемы с доступом появились и у сервисов компании Oculus VR, которая принадлежит Facebook. Там не открываются магазин, список друзей и другие разделы.

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Причина сбоя не называется, представители Facebook пока никак не комментируют ситуацию — по крайней мере, на момент написания этих строк. Напомним, до сегодняшнего дня крупнейший сбой в работе сервисов Facebook случился в марте текущего года.

#facebook #whatsapp #instagram
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