На проблемы с подключением жалуются сотни тысяч пользователей.

В социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp случился глобальный сбой, который ощутили на себе пользователи со всего мира. Точно известно, что проблемы с подключением есть как в мобильных приложениях, так и в десктопных версиях представленных социальных сетей.

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По данным сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием доступности веб-сервисов, проблемы с вышеупомянутыми социальными сетями появились 4 октября в 18:25 по московскому времени. Пользователи из России тоже сообщают о проблемах — как и жители близлежащих стран.

Дополнительно стало известно, что проблемы с доступом появились и у сервисов компании Oculus VR, которая принадлежит Facebook. Там не открываются магазин, список друзей и другие разделы.

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Причина сбоя не называется, представители Facebook пока никак не комментируют ситуацию — по крайней мере, на момент написания этих строк. Напомним, до сегодняшнего дня крупнейший сбой в работе сервисов Facebook случился в марте текущего года.