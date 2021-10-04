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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первые 17 минут игрового процесса Far Cry 6
"Меня избрали делать не то, что легко, а то, что правильно".
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Считанные дни остались до выхода Far Cry 6. Профильные издания уже вовсю проходят пресс-версии новинки и подготавливают рецензии со своими, безусловно, авторитетными и востребованными мнениями. Частичкой прохождения с нами сегодня поделилось издание IGN, опубликовавшее на своём YouTube-канале видеоролик с первыми семнадцатью минутами в Far Cry 6.

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По сюжету, местный правитель Антон Кастильо был избран народом Яры, чтобы решить проблемы данного изолированного и ввергнутого в пучину бедности государства. Таким решением стал экспорт препарата под названием «Вивиро», являющийся лучшим из имеющихся лекарств для борьбы с раком. К сожалению, при производстве «Вивиро» используется труд призванных на работы граждан Яры — проще говоря, рабский труд, и жители данным обстоятельством крайне недовольны. Кастильо, в свою очередь, оправдывается, заявляя, что народ избрал его для того, чтобы делать правильные, а не простые действия, и что у мечты сделать Яру раем на Земле есть своя высокая цена.

Нам предстоит играть за втянутого в движение сопротивления персонажа по имени Дани Рохас (может быть как мужчиной, так и женщиной по выбору игрока) и своими глазами увидеть, насколько это непростое и подчас неблагодарное или даже неправильное дело — организовывать современное восстание.

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Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на всех актуальных платформах.

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Виталий Shokerxxx
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Kamas
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а что ты хотел от отбраковки? в китайск ноунеймах отбраковка тех же чипов, что идут в крупные бренды.
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Толку от того что он владеет игровыми фантиками, а не покупает реальные вещи?
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"RX 6600 XT радует ценой в 66 000 рублей." Автор ты наркоман? Ну вот признайся или просто тупой? Чего тут радостного?
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asv1
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Ну так выплюнь его изо рта чтобы пробивался.
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Твоя мамка
20:19
Рофлишь чтоли Они единственные кто тянут мир из кучи каловдутий и бутлефилдов, пупк, гейнайт , орех легендс и прочий детский кал
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