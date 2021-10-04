Современными, что немаловажно!

В этом году авиасимуляторно-аркадная франшиза Ace Combat отмечает 25-летие своего существования, и, как принято в уважающих себя и свою аудиторию проектах, дни рождения принято сопровождать различными праздничными мероприятиями. Одним из таковых станет грядущее DLC под многообещающим названием Cutting-Edge Aircraft (можно перевести как «На острие прогресса») для Ace Combat 7 Skies Unknown.

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Как нетрудно догадаться, в состав DLC войдут суперсовременные боевые самолёты F/A-18F Super Hornet Block III, F-2A Super Kai и МиГ-35Д. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Ace Combat 7 Skies Unknown является самой современной частью серии: релиз состоялся в начале 2019 года. На сегодняшний день тираж данного проекта превысил 2,5 миллиона копий.