Но пока только для отдельных проектов.

Компания Epic Games собирается в самом ближайшем времени добавить в свой магазин EGS систему достижений. Появится она сразу не во всём магазине, а только для отдельных проектов в период с 11 по 17 октября. К сожалению, более точной даты нет. Система достижений будет похожа на ту, что уже давно реализована в сервисе PSN, где, как мы помним, награды в зависимости от сложности разделены на «бронзу», «серебро» и платину.

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Игрок при получении каждой из наград будет вознаграждаться очками опыта (от 5 до 250 — опять же, количество зависит от качества), а при получении вожделенной «платины» можно говорить о 1000 очках опыта.

Ещё из интересного по системе наград в Epic Games Store:

игроки смогут отслеживать прогресс выполнения на специальной странице в библиотеке;

обещаны социальные функции по наградам;

в будущем появятся специальные награды для игроков.

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Теперь нужно разобраться по играм. Сначала «ачивки» появятся в Rocket League, Pillars of Eternity, Hades, Humankind, Zombie Army 4 и ещё нескольких проектах. Повсеместное внедрение случится позже.