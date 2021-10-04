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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В магазине Epic Games Store уже на следующей неделе появится своя система достижений
Но пока только для отдельных проектов.
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Компания Epic Games собирается в самом ближайшем времени добавить в свой магазин EGS систему достижений. Появится она сразу не во всём магазине, а только для отдельных проектов в период с 11 по 17 октября. К сожалению, более точной даты нет. Система достижений будет похожа на ту, что уже давно реализована в сервисе PSN, где, как мы помним, награды в зависимости от сложности разделены на «бронзу», «серебро» и платину.

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Игрок при получении каждой из наград будет вознаграждаться очками опыта (от 5 до 250 — опять же, количество зависит от качества), а при получении вожделенной «платины» можно говорить о 1000 очках опыта.

Ещё из интересного по системе наград в Epic Games Store:

  • игроки смогут отслеживать прогресс выполнения на специальной странице в библиотеке;
  • обещаны социальные функции по наградам;
  • в будущем появятся специальные награды для игроков.

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Теперь нужно разобраться по играм. Сначала «ачивки» появятся в Rocket League, Pillars of Eternity, Hades, Humankind, Zombie Army 4 и ещё нескольких проектах. Повсеместное внедрение случится позже.

#epic games #epic games store
2
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ev_rus
19:20
Так где 2060-то равна 1080?
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Собака на Зене
19:19
Ясно. Я в очередной раз убедился, что ты припизднутый.
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
ev_rus
19:18
А как тебе этот скрин? Уже не соответствует твоему выводу здоровому? От игры к игре разная ситуация и разный расклад. Или ты долбиться в глаза будешь?
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
Shock Memes
19:16
Ачивки там уже пол года как.
В магазине Epic Games Store уже на следующей неделе появится своя система достижений
linux4ever
19:13
Они знают правило 95.
Apple зарабатывает на играх больше PlayStation и Xbox вместе взятых
Собака на Зене
19:11
Так на твоём же скрине 2060 равна 1080. Больное ты создание. А 1070 на 15% слабее 2060.
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
AMD_zAdRoT
19:09
я просто ёбнул вольтаж 1.3 и погнал до 3.6Ггц (теперь можно смотреть ютуб 720p 30FPS)
Разгон Intel Pentium 4 630 (3.0GHz) – высоко, легко и просто
ev_rus
19:08
Не надо оскорблять, дабы самому не обосраться. Доверять нужно многолетне проверенным ресурсам в популярных современных играх (тут в 1080р на ультрах):
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
Morrigan
19:04
ОТО и СТО -- чисто математические абстракции, натянутые на реальность как "сова на глобус". Выражение "натянуть сову на глобус" появилось совсем недавно. В "нулевых" годах. Значение: в научном мире ...
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LoL
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Дай угадаю, у тебя сяоми)))
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