А чего бы быть недовольными? Геймплейно всё то же самое, что и в оригинале.

Уже через несколько часов все желающие и ностальгирующие смогут вновь отправиться в приключение от лица писателя Алана Уэйка и, «вооружившись» фонариком, выполнять свою высшую миссию. Ну а сегодня своими мнениями о ремастере культового проекта поделились первые обозреватели и критики.

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На момент публикации данной новостной заметки средний рейтинг Alan Wake Remastered на Metacritic составлял 81 балл из 100 возможных, что можно охарактеризовать, как очень достойный результат. Как пишут обозреватели, визуально облагороженная Alan Wake, особенно, по прошествии одиннадцати лет, также вызывает восторг и с головой погружает в прохождение. Да, некоторые геймплейные элементы здесь по прошествии стольких лет выглядят архаично, но в целом это нисколько игру не портит.

Отмечается огромная проведённая разработчиками работа по усовершенствованию визуальной составляющей игры, однако свой возраст проект всё же выдаёт: как ни «шпаклюй» старичка, фундаментально моложе он от этого не станет.

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Релиз завтра на всех актуальных платформах.