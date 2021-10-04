И такое бывает.

Виталий «Виталик» Бутерин, создатель второй по капитализации криптовалюты Ethereum, как выяснилось, был большим поклонников онлайновой игры World of Warcraft. В период с 2007 по 2010 годы он проводил там неприлично много времени, но ситуация изменилась в один день, когда Blizzard решила ослабить характеристики у любимого класса персонажа Бутерина.

реклама

Речь в данной ситуации идёт о заклинании «Вытягивание жизни» у чернокнижника. После этого будущий миллиардер осознал, с какими «ужасами» могут быть связаны централизованные сервисы. Вскоре после этого будущий миллиардер решил бросить игру, а уже в 2011 году, будучи в поисках новой цели в жизни, Бутерин наткнулся на Bitcoin. Что было дальше — вы и так знаете. Своими откровениями Виталик «Виталик» Бутерин поделился прямо в профиле сайта About.me.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Чуть позже наш герой стал соучредителем Bitcoin Magazine, а в 2013 принял решение бросить университет и придумал Etherium. Напомним, совокупная стоимость данной криптовалюты превышает $400 миллиардов.