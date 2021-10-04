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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Blizzard косвенно виновата в появлении криптовалюты Ethereum
И такое бывает.
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Виталий «Виталик» Бутерин, создатель второй по капитализации криптовалюты Ethereum, как выяснилось, был большим поклонников онлайновой игры World of Warcraft. В период с 2007 по 2010 годы он проводил там неприлично много времени, но ситуация изменилась в один день, когда Blizzard решила ослабить характеристики у любимого класса персонажа Бутерина.

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Речь в данной ситуации идёт о заклинании «Вытягивание жизни» у чернокнижника. После этого будущий миллиардер осознал, с какими «ужасами» могут быть связаны централизованные сервисы. Вскоре после этого будущий миллиардер решил бросить игру, а уже в 2011 году, будучи в поисках новой цели в жизни, Бутерин наткнулся на Bitcoin. Что было дальше — вы и так знаете. Своими откровениями Виталик «Виталик» Бутерин поделился прямо в профиле сайта About.me.

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Чуть позже наш герой стал соучредителем Bitcoin Magazine, а в 2013 принял решение бросить университет и придумал Etherium. Напомним, совокупная стоимость данной криптовалюты превышает $400 миллиардов.

#ethereum #криптовалюта
2
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PearceBack
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OsirisD2
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вата, какой 2%, где ты это взял, даже по опросам ВЦИОМ, которая полностью подконтрольна преступной власти, рейтинг едрисни упал до рекордных 30%, которые смело делим на два, и получаем реальные цифры....
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Tank
16:18
Ну так место не занято - иди стань фермером и изобрети антигравитацию. :)
Blizzard косвенно виновата в появлении криптовалюты Ethereum
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