Да определитесь вы там уже хотя бы между собой.

На днях в Сети появилась информация о том, что одну из новых игр в культовой франшизе Silent Hill на деньги Sony создаёт студия Kojima Productions при непосредственном участии самого Хидео Кодзимы. Звучит почти фантастически, и вот, другие инсайдеры потихоньку начали опровергать данные предположения.

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Первой на эту тему высказалась аналитик Милли Аманд: на вопрос о том, действительно ли Kojima Productions трудится над новой Silent Hill, Аманд ответила коротко — «Нет». Подобный ответ, естественно, многих не устроил, поэтому на помощь пришёл другой, более известный в геймерских кругах инсайдер Ник Бейкер под псевдонимом Sрpeshal Nick. Он также ответил отрицательно на вопрос о причастности Кодзимы к новой Silent Hill, дополнив заявление тем, что Kojima Productions сейчас трудится над другими проектами, в том числе в рамках партнёрского соглашения с Xbox.

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Стоит отметить, что слухи о Silent Hill появляются уже не первый год, и ровно столько же времени одни инсайдеры делятся «секретной» информацией, тогда как другие её опровергают. Наиболее правильным решением в данной ситуации будет абстрагироваться от неподтверждённых сведений и просто ждать официальных новостей. В этом году ещё надо дожить до запланированной к проведению 9 декабря The Game Awards 2021 — последнего в году игрового мероприятия, где традиционно случаются многие громкие анонсы.