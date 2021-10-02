Популярный в определённых геймерских кругах портал Gematsu, который частенько промышляет публикациями инсайдерских сведений, сообщает о том, что одна из новых игр серии Silent Hill, слухи о которой гуляют по Сети уже несколько месяцев и последний раз обновились вчера, находится в производстве в студии Хидео Кодзимы.
реклама
Согласно сведениям источника портала, разработку новинки финансирует Sony, что несколько разнится со вчерашними показаниями журналистов Video Games Chronicle. Если информация Gematsu окажется верной, то новую Silent Hill мы увидим на PlayStation и, если очень повезёт, на PC, но, по понятным причинам, не на Xbox.
Стоит отметить, что продолжение Silent Hill настолько ожидаемо, что игроки видят намёки на данный проект повсюду, в том числе в проекте Abandoned от Blue Box Game Studios. Геймдиректор данного проекта уже устал отрицать связь своей студии с Хидео Кодзимой и культовой франшизой.