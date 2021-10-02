Ой, вери-и-им.

Популярный в определённых геймерских кругах портал Gematsu, который частенько промышляет публикациями инсайдерских сведений, сообщает о том, что одна из новых игр серии Silent Hill, слухи о которой гуляют по Сети уже несколько месяцев и последний раз обновились вчера, находится в производстве в студии Хидео Кодзимы.

реклама

Согласно сведениям источника портала, разработку новинки финансирует Sony, что несколько разнится со вчерашними показаниями журналистов Video Games Chronicle. Если информация Gematsu окажется верной, то новую Silent Hill мы увидим на PlayStation и, если очень повезёт, на PC, но, по понятным причинам, не на Xbox.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит отметить, что продолжение Silent Hill настолько ожидаемо, что игроки видят намёки на данный проект повсюду, в том числе в проекте Abandoned от Blue Box Game Studios. Геймдиректор данного проекта уже устал отрицать связь своей студии с Хидео Кодзимой и культовой франшизой.