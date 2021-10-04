Компания Microsoft перед скорым запуском Windows 11 занимается ретушированием внешнего вида стандартных приложений и программных пакетов, которые обновляются перед каждым глобальным запуском новой ОС. Сегодня речь пойдёт о новой версии стандартного медиапроигрывателя Media Player, которая пока не доступна участникам программы предварительной сборки.
реклама
Разработчики показали переработанный медиапроигрыватель на одном из прошлых тематических стримов. Инсайдеры утверждают, что Media Player позиционируется как единое приложение для воспроизведения видеоматериалов и музыки в Windows 11. Собственно, так было и во все предыдущие разы, но сейчас редмондцы, вроде как, больше внимания и сил тратят на оптимизацию интерфейса и повышение удобства пользования. Скриншот новой версии программы от журналистов издания Windows Latest можно увидеть где-то тут, неподалёку.
Через несколько дней должен состояться релиз финальной версии Windows 11, где и должен впервые появиться обновлённый Media Player.