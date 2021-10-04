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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Интерфейс обновлённого Media Player для Windows 11 показали на скриншоте
Слушаете музыку через Media Player? А в Microsoft считают, что да.
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Компания Microsoft перед скорым запуском Windows 11 занимается ретушированием внешнего вида стандартных приложений и программных пакетов, которые обновляются перед каждым глобальным запуском новой ОС. Сегодня речь пойдёт о новой версии стандартного медиапроигрывателя Media Player, которая пока не доступна участникам программы предварительной сборки.

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Разработчики показали переработанный медиапроигрыватель на одном из прошлых тематических стримов. Инсайдеры утверждают, что Media Player позиционируется как единое приложение для воспроизведения видеоматериалов и музыки в Windows 11. Собственно, так было и во все предыдущие разы, но сейчас редмондцы, вроде как, больше внимания и сил тратят на оптимизацию интерфейса и повышение удобства пользования. Скриншот новой версии программы от журналистов издания Windows Latest можно увидеть где-то тут, неподалёку.

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Через несколько дней должен состояться релиз финальной версии Windows 11, где и должен впервые появиться обновлённый Media Player.

#microsoft #windows 11 #media player
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