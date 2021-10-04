Регулятор обещает, что тайна связи будет соблюдаться.

Издание РБК сообщает, что операторы связи теперь обязаны предоставлять Роскомнадзору по его запросы «некоторые данные» об абонентах. Последними могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Соответствующая поправка к федеральному закону «О связи» вступила в силу 1 октября. Все заинтересованные могут ознакомиться с полным текстом закона на официальном сайте правовой информации.

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Требование к операторам предоставлять РКН сведения распространяется на тех, кто подключён к корпоративным тарифам. Дополнительно операторы связи обязаны сообщать о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения и о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.

В ведомстве уточняют, что сбор информации проводится в целях «мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов». Напомним, до настоящего момента доступ к такой информации был только у правоохранительных органов.

Представители Роскомнадзора посчитали нужным дополнительно уточнить, что сбор данных об абонентах необходим «для ликвидации рынка серых сим-карт». Таковыми считаются карты, оформленные на одних и нелегально используемые другими людьми. РКН считает, что их закупают на юридические лица и ИП, а затем передают третьим лицам.

Журналисты издания РБК ранее опросили участников рынка по поводу введения поправки к федеральному закону «О связи». Представители ведущих операторов ожидаемо высказались против введения такого закона. Так, в МТС считают, что перечень запрашиваемой информации избыточен и некоторая её часть относится к тайне связи. Представитель Минцифры, в свою очередь, утверждает, что тайна связи будет соблюдаться, так как Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков абонентов.

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Напомним, в рамках борьбы с серыми сим-картами в России с 1 июня уже работает запрет на продажу сим-карт вне салонов связи. Исключение сделано только для передвижных пунктов обслуживания абонентов, имеющих договоры об оказании услуг и специальное оборудование для этого.