Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Из-за пандемии крупный турнир The International 2021 по Dota 2 проведут без «живой» публики
Деньги за билеты вернут.
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Крутая 3060 MSI Gaming Trio Plus оч дешево в Регарде

Уже через четыре дня стартует турнир The International 2021 по Dota 2. Местом проведения мероприятия была выбрана Румыния, и предполагалось, что турнир пройдёт как в «старые добрые» — с «живой» публикой в зале. Но не сложилось: пандемия и не думает отступать, темпы вакцинации в восточной Европе оставляют желать лучшего, а в Румынии новая вспышка заболеваемости.

реклама

Правительством Румынии устанавливаются новые ограничения, ну а Valve не остаётся ничего другого, как прекратить продажу билетов и вернуть деньги всем, кто уже успели их приобрести. Как пишет Valve, здоровье и благополучие зрителей, участников и организаторов турнира важнее всего.

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Турнир начнётся 7 октября — в этом плане никаких изменений не будет. Строго говоря, для миллионов поклонников Dota 2 в целом и её киберспортивной составляющей в частности абсолютно ничего не меняется: как смотрели «онлайн», так и будут смотреть.

#valve #dota 2
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
В Steam проходит распродажа игр 2K с огромными скидками на Civilization VI, XCOM 2, ремейк Mafia и другие проекты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Купил дорогой геймпад и остался разочарован, рассказываю о причинах
57
Искусственный интеллект завершил создание Десятой симфонии Бетховена
24
40 полезных советов от компьютерщика
56
Термопаста Arctic Cooling MX-4 vs Thermal Grizzly Hydronaut
48
Ретроклокинг: собираем самый быстрый Rambus PC
38
Изготовление радиатора для M2 накопителя Samsung 970 EVO Plus 500Гб из подручных средств
134
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть третья
3
Диспоузер - что это такое, зачем нужен и может ли он травмировать конечности
24
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
В Австралии разрабатывают ускорители квантовых вычислений размером с видеокарту
9

Сейчас обсуждают

Pdefed Insta
17:38
Ну так и ору, чмошница зашкварная). Грех с такой помойной обрыганки не поорать. Ахахах, биомусорская ebanaшка, которая своровала слова из моих ответок, такие как: "чмошник, и, узколобый", при этом пов...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Alex Ivanov
17:32
Блевотина тупоголовая. На 300 и 400 чипсете нет Pci-E 3.0 уе6ок? Или тебе не хватает линий процессора? Так что ты что он можете соснуть леденец. "А я о чипсетах пишу...." Написал о мат. платах уе6ок, ...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
REY_B_
17:29
Автор, а в какой момент можно считать деньги "лишними"? Когда повсюду запрещаемую крипту покупаешь, или в дырявую биржу вкладываешь?
Устанавливаем криптовалютный кошелек MetaMask и добавляем в него сеть Binance Smart Chain
Morrigan
17:27
Бесплатная энергия, вместе с другими технологиями, позволит существовать автономно в космосе. Это откроет новые возможности, которые даже и не снились сегодня.
Атомная энергетика сегодня, типы реакторов и переход к экологически чистой энергии
REY_B_
17:26
Какие мелочи! Люди вон всю Северную Африку в пустыню превратили. Чем там лучше? - С таким отношением, люди и без реакторов угробят всю Землю!
Атомная энергетика сегодня, типы реакторов и переход к экологически чистой энергии
Pdefed Insta
17:26
Так я тебе и написал сразу, что меня на один час забанили, hyeплётина донная, какие проблемы? Зачем мне называть причину бана, если она не имеет значения, ибо если я тебе и так назвал срок бана? Очере...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
REY_B_
17:25
Все сказки о "бесплатном" оканчиваются одинаково. - Люди деградируют и не могут даже "бананов нарвать". На чём и вымирают.
Атомная энергетика сегодня, типы реакторов и переход к экологически чистой энергии
Sergiu Bunacalea
17:24
А что разве Intel на старте продаж нельзя будет купить по рекомендованной розничной цене? У Intel с этим никогда не было проблем с учётом своего производства и переплачивать уж явно нет никакого смысл...
Голландский Amazon собирается продавать Intel Core i9-12900K по цене 847 евро
Barash
17:23
Не "Мда" в комменты, которые мы почти не читаем, а Ctrl+Enter.
Из-за пандемии проведение крупного турнира The International 2021 по Dota 2 проведут без «живой» публики
h2o
17:22
неплохо он так засублимировал нерастраченную энергию. если бы рядом оказалась тёлка, хер бы он чо придумал))
Виталик Бутерин создал криптовалюту Эфириум после того, как разочаровался в игре World of Warcraft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем