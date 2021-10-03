Уже через четыре дня стартует турнир The International 2021 по Dota 2. Местом проведения мероприятия была выбрана Румыния, и предполагалось, что турнир пройдёт как в «старые добрые» — с «живой» публикой в зале. Но не сложилось: пандемия и не думает отступать, темпы вакцинации в восточной Европе оставляют желать лучшего, а в Румынии новая вспышка заболеваемости.
реклама
Правительством Румынии устанавливаются новые ограничения, ну а Valve не остаётся ничего другого, как прекратить продажу билетов и вернуть деньги всем, кто уже успели их приобрести. Как пишет Valve, здоровье и благополучие зрителей, участников и организаторов турнира важнее всего.
Турнир начнётся 7 октября — в этом плане никаких изменений не будет. Строго говоря, для миллионов поклонников Dota 2 в целом и её киберспортивной составляющей в частности абсолютно ничего не меняется: как смотрели «онлайн», так и будут смотреть.