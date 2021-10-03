Похоже, это первая мобильная игра, которой это удалось.

Не секрет, что рынок мобильного гейминга, особенно в странах Азии, а также среди молодого поколения геймеров, растёт поистине семимильными шагами. Мобильных игр сегодня бессчётное количество, и некоторые из них умудряются зарабатывать по несколько миллиардов долларов в год.

реклама

Среди таковых, например, вышедший в ноябре 2015 года мобильный MOBA-проект Honor of Kings; на днях, как сообщают аналитики SensorTower, ему удалось заработать десятимиллиардный доллар. Из этой суммы два миллиарда игра заработала за неполный 2021-й год. Абсолютное большинство продаж, естественно, приходятся на Китай: во-первых, это крупнейший рынок мобильных игр в мире, а во-вторых, Honor of Kings — китайский проект, наиболее востребованный именно у себя на родине.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как передают аналитики Sensor Tower, игроки тратят в мобильных MOBA-проектах по 300 миллионов долларов в месяц, при этом с каждым годом этот среднемесячный показатель возрастает более чем на 40 %.