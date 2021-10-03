Не секрет, что рынок мобильного гейминга, особенно в странах Азии, а также среди молодого поколения геймеров, растёт поистине семимильными шагами. Мобильных игр сегодня бессчётное количество, и некоторые из них умудряются зарабатывать по несколько миллиардов долларов в год.
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Среди таковых, например, вышедший в ноябре 2015 года мобильный MOBA-проект Honor of Kings; на днях, как сообщают аналитики SensorTower, ему удалось заработать десятимиллиардный доллар. Из этой суммы два миллиарда игра заработала за неполный 2021-й год. Абсолютное большинство продаж, естественно, приходятся на Китай: во-первых, это крупнейший рынок мобильных игр в мире, а во-вторых, Honor of Kings — китайский проект, наиболее востребованный именно у себя на родине.
Как передают аналитики Sensor Tower, игроки тратят в мобильных MOBA-проектах по 300 миллионов долларов в месяц, при этом с каждым годом этот среднемесячный показатель возрастает более чем на 40 %.