Как сообщают пользователи Reddit, а вслед за ними и профильные иностранные издания, на днях в зомби-боевик Back 4 Blood, являющийся духовным и идейным наследником Left 4 Dead, была добавлена система DRM-защиты Denuvo. Как рапортует собирающий статистику об изменениях в Steam-играх портал SteamDB, защиту в игру внедрили ещё 28 сентября, но пользователи обнаружили изменение только несколько часов назад.
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В настоящий момент плохо понятно, к чему DRM-защита в практически полностью онлайновой игре, но разработчикам и издательству, определённо, виднее. Возможно, чтобы потом красиво и с помпой объявить об удалении данной ненавистной игроками системы, заработав тем самым дополнительных очков в свою «карму».
Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября. Проект представляет собой кооперативное зомби-выживание, где четвёрке игроков необходимо продвигаться по уровням миссий, преодолевая заслоны зомби и мутантов и рассчитывая только на себя и командную взаимовыручку. Проще говоря, играть только с проверенными людьми: опыт Left 4 Dead подсказывает, что со случайными игроками в подобные проекты лучше даже не заходить.