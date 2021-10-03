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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В зомби-боевик Back 4 Blood добавили DRM-защиту Denuvo
Это случилось несколько дней назад, но заметили изменение только сегодня.
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Как сообщают пользователи Reddit, а вслед за ними и профильные иностранные издания, на днях в зомби-боевик Back 4 Blood, являющийся духовным и идейным наследником Left 4 Dead, была добавлена система DRM-защиты Denuvo. Как рапортует собирающий статистику об изменениях в Steam-играх портал SteamDB, защиту в игру внедрили ещё 28 сентября, но пользователи обнаружили изменение только несколько часов назад.

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В настоящий момент плохо понятно, к чему DRM-защита в практически полностью онлайновой игре, но разработчикам и издательству, определённо, виднее. Возможно, чтобы потом красиво и с помпой объявить об удалении данной ненавистной игроками системы, заработав тем самым дополнительных очков в свою «карму».

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Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября. Проект представляет собой кооперативное зомби-выживание, где четвёрке игроков необходимо продвигаться по уровням миссий, преодолевая заслоны зомби и мутантов и рассчитывая только на себя и командную взаимовыручку. Проще говоря, играть только с проверенными людьми: опыт Left 4 Dead подсказывает, что со случайными игроками в подобные проекты лучше даже не заходить.

#turtle rock studios #back 4 blood
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В зомби-боевик Back 4 Blood добавили DRM-защиту Denuvo
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