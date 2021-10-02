Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft напомнила об основных нововведениях программного пакета Office 2021
Новое оформление, совместное редактирование и многое другое.
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Крутая 3060 MSI Gaming Trio Plus оч дешево в Регарде

Компания Microsoft в данный момент занимается подготовкой к запуску операционной системы Windows 11. Новая ОС должна выйти 5 октября, тогда же в продажу должен поступить новая редакция популярного офисного пакета. Доступ к последнему будет обеспечиваться как через онлайн-сервис Microsoft 365, так и в рамках классического набора Office (с порядковым индексом 2021). Редмондцы посчитали нужным рассказать, чего нового будет реализовано в новом наборе офисных программ.

реклама

Практически про все основные нововведения мы писали вам в рамках отдельного материала с анонсом Windows 11. Пользователям Office 2021 откроют доступ к сервису Microsoft Teams для личных целей: текстовое общение и переговоры по видеосвязи будут доступны «из коробки». Ещё один важный момент — возможность совместного редактирования документов в режиме реального времени. Здесь же для пользователей реализовали функцию совместного использования пространства в OneDrive. Более того, покупателям Office 2021 будет доступно 5 Гбайт облачного хранилища OneDrive – достаточно авторизироваться под своим аккаунтом.

Внешний вид новой редакции Office тоже изменился: появились закругления углов окон, цветовая палитра стала более нейтральной, но важные индикаторы стали ярче. Также Microsoft заверяет, что теперь любая программа из офисного пакета будет автоматически подстраиваться под тёмную или светлую тему Windows 11.

анонсы и реклама
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Теперь разберёмся с ценами. Базовая версия Office 2021 для дома и учёбы будет стоить 150$. Покупатель получит за эти деньги нелимитированный доступ к Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Teams для компьютера под управлением Windows или macOS.

#microsoft #office 2021
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
Приложение магазина Epic Games Store появится в обновлённом Windows Store
Скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
91
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре по моему мнению
58
Купил дорогой геймпад и остался разочарован, рассказываю о причинах
37
Почему мне больше нравится «Лига Справедливости» Уидона, а версию Зака Снайдера считаю неудачной
28
Искусственный интеллект завершил создание Десятой симфонии Бетховена
15
40 полезных советов от компьютерщика
54
Ретроклокинг: собираем самый быстрый Rambus PC
24
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть третья
2
Термопаста Arctic Cooling MX-4 vs Thermal Grizzly Hydronaut
24
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – октябрь 2021
7

Сейчас обсуждают

FFFFF
21:39
По каким причинам на этом сайте последнее время публикуется подобный мусор? Такую статью можно было бы и прочитать даже
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
Дмитрий
21:37
Плате гораздо труднее сгореть чем механика схлопнется. что чаще всего и бывает. У меня с 2015 года ниодин ссд из 4 не сгорел зато хардов целая стопка
Облачная компания Backblaze опровергла миф высокой отказоустойчивости SSD по сравнению с HDD
TasmaN
21:36
"WD Red – многие используют черепичную запись. Модели с классической CMR брать можно." - черным по белому написано на сайте производителя, линейка WD Red Plus вся с CMR, какими я и пользуюсь, тихие, х...
Как выбрать жесткий диск для компьютера
Dima Khudyakov
21:31
думаешь, хватит столько ресурсов, чтоб удовлетворить спрос хотя бы прилично?
Первая игровая видеокарта Intel Arc Alchemist в референсном исполнении предстала на изображениях
Yolanda Tarska
21:30
В итоге и более быстрая, что видно в этом тесте. Тут топовая PC1066 RDRAM, с большей пропускной способностью и эффективной частотой проигрывает всего лишь DDR-333, а была ещё DDR-400.
Ретроклокинг: собираем самый быстрый Rambus PC
Александр Втюрин
21:29
Но ведь на 3080 лхр блокировка только на алгоритме etash, моя например даёт 68мх при 169вт на etash, но есть ведь и другие алгоритмы и другие профитные монеты эрго, ворона, конфлюкс... Вы почему не ра...
Доходность майнинга Эфира на видеокартах сильно упала, окупаемость GeForce RTX 3080 достигла 18 мес
Yolanda Tarska
21:28
Не во второй слот, а в 3-4ый. Т.е. покупаешь 2 планки RDRAM, а два других слота пока в заглушках, они кстати шли в комплекте с каждой материнкой, докупать их не надо было.
Ретроклокинг: собираем самый быстрый Rambus PC
Никита Круглов
21:27
Так мод же васянка из нормального только локи
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat получила масштабное сюжетное дополнение – Зона в 2032 году
Yolanda Tarska
21:26
Этого хватало с запасом, помню мой Атлон64 в 2005 году имел уже 1ГБ, а до этого хватало 512.
Ретроклокинг: собираем самый быстрый Rambus PC
Сарумян
21:25
Все таки майнинг имеет смысл, главное знать где ещё крипта с глюканами считается и начисляется. СТавишь пустой кошелёк и бинго,ждёшь донатов. Самое наджежное это цифровые деньги.
Криптоплатформа Compound по ошибке выплатила пользователям токены на сумму 90 миллионов долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем