Новое оформление, совместное редактирование и многое другое.

Компания Microsoft в данный момент занимается подготовкой к запуску операционной системы Windows 11. Новая ОС должна выйти 5 октября, тогда же в продажу должен поступить новая редакция популярного офисного пакета. Доступ к последнему будет обеспечиваться как через онлайн-сервис Microsoft 365, так и в рамках классического набора Office (с порядковым индексом 2021). Редмондцы посчитали нужным рассказать, чего нового будет реализовано в новом наборе офисных программ.

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Практически про все основные нововведения мы писали вам в рамках отдельного материала с анонсом Windows 11. Пользователям Office 2021 откроют доступ к сервису Microsoft Teams для личных целей: текстовое общение и переговоры по видеосвязи будут доступны «из коробки». Ещё один важный момент — возможность совместного редактирования документов в режиме реального времени. Здесь же для пользователей реализовали функцию совместного использования пространства в OneDrive. Более того, покупателям Office 2021 будет доступно 5 Гбайт облачного хранилища OneDrive – достаточно авторизироваться под своим аккаунтом.

Внешний вид новой редакции Office тоже изменился: появились закругления углов окон, цветовая палитра стала более нейтральной, но важные индикаторы стали ярче. Также Microsoft заверяет, что теперь любая программа из офисного пакета будет автоматически подстраиваться под тёмную или светлую тему Windows 11.

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Теперь разберёмся с ценами. Базовая версия Office 2021 для дома и учёбы будет стоить 150$. Покупатель получит за эти деньги нелимитированный доступ к Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Teams для компьютера под управлением Windows или macOS.