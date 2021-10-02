Милости просим на свободные серверы. Их много.

Как известно, главной проблемой MMO-проекта New World от игрового крыла Amazon стала полная неготовность разработчиков ко столь большому ажиотажу. Только за первый день в New World сыграли более миллиона пользователей, и нагрузка на игровые серверы оказалась абсолютно неравномерной: где-то наблюдается невыносимое «перенаселение», в то время как на других серверах практически никого нет.

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Чтобы решить проблему, Amazon Games Studios предприняла несколько шагов. Во-первых, временно сделала смену игрового сервера вместе с переносом на него своего персонажа бесплатной. Во-вторых, более чем вдвое увеличила количество серверов и пообещала увеличить вместимость каждого из них. Ну и в-третьих, пока второй этап ещё выполнен не до конца, разработчики будут попросту запрещать новичкам создавать персонажей на переполненных серверах.

При попытке создания персонажа на одном из таких серверов система будет уведомлять игроков о том, что действие временно невозможно, дабы решить проблему «перенаселения». На сегодняшний день соответствующие «флажки» получили двадцать восемь серверов.

We are implementing a new feature to indicate if a world is full.



You can check if a world is full on the server status page!



🧭 https://t.co/ApBPXyPC90 pic.twitter.com/ai8GzNmQ1y — New World (@playnewworld) October 2, 2021

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Несмотря на проблемы, в целом старт New World можно назвать очень успешным. Настолько, что сам основатель и глава Amazon Джефф Безос не оставил событие без комментария.