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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Amazon доволен запуском New World
И безмерно гордится упорством коллектива разработчиков.
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На днях в продажу после невыносимо длительной череды переносов наконец-то поступила амбициозная MMO-игра New World от игрового крыла Amazon. Запуск, конечно, прошёл не без изъянов, но в целом New World можно назвать первым успехом компании на поприще создания видеоигр.

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Успехом настолько большим, что сам основатель и глава Amazon Джефф Безос опубликовал в своём Twitter посвящённое New World сообщение. По словам Безоса, после многих неудач компании всё же удалось добиться успеха в сегменте видеоигр. Безос гордится упорством команды разработчиков, а также немножко ударился в философию: неудачи и ошибки следует рассматривать как полезные препятствия, помогающие в обучении, и никогда не сдаваться на пути к своей цели, как сложно бы её достижение ни давалось.

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В заключение Безос приложил две ссылки на материалы игровых изданий: один материал предполагал, что Amazon может сделать что угодно кроме хорошей видеоигры, в то время как другой нахваливает игровое крыло компании и чуть ли не боготворит New World. Между публикациями данных материалов, как справедливо отметил Безос, прошло всего восемь месяцев.

#amazon #new world #amazon game studios
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