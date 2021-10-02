Коллектив покомпетентнее найти было нельзя?

Иногда случается так, что представители тех или иных студий не следят за языком и пробалтываются о своих проектах и планах. Так произошло во время одного из подкастов, в котором принял участие сооснователь студии IllFonic Рафаэль Садик, прозвучала информация о том, что коллектив работает над некой новой игрой по «Охотникам за привидениями».

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Никаких конкретных деталей проекта, естественно, оглашено не было: Садик и так сказал слишком много.

Данная информация прозвучала словно гром среди ясного неба: ни инсайдеры, ни авторитетные игровые издания не знали о том, что IllFonic участвует в производстве новинки по «Охотникам». Дело в том, что правами на франшизу владеет Sony, а она, вспоминая про крайне неудачный релиз экшена Predator Hunting Grounds, вряд ли бы доверила производство новинки тому же коллективу.

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Последним проектом по «Охотникам за приведениями» была Ghostbusters The Video Game Remastered.