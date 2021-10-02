Консольные версии, как обычно, опоздают.

Вместе с неизбежным окончанием текущего календарного года к своему логическому завершению подходит и сезон «Врата Обливиона» в The Elder Scrolls Online. Поставить точку в сюжете сезона призвано дополнение Deadlands («Мёртвые земли»), релиз которого назначен на 1 ноября на PC и на 16 ноября на консолях, о чём несколько часов назад и сообщили разработчики из ZeniMax Online.

реклама

Мёртвые земли — это царство лорда Разрушения Мерунеса Дагона в Обливионе, и, как нетрудно догадаться, именно туда мы отправимся в рамках одноимённого дополнения. Сюжет финального аддона текущего сезона TES Online рассчитан примерно на двадцать часов.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В заключение ZeniMax Online отметила, что за годы существования The Elder Scrolls Online в неё сыграли 19 миллионов пользователей из двухсот сорока государств. Таким образом, охват The Elder Scrolls Online оказался выше, чем ООН, признающая только 193 государства таковыми.