Вместе с неизбежным окончанием текущего календарного года к своему логическому завершению подходит и сезон «Врата Обливиона» в The Elder Scrolls Online. Поставить точку в сюжете сезона призвано дополнение Deadlands («Мёртвые земли»), релиз которого назначен на 1 ноября на PC и на 16 ноября на консолях, о чём несколько часов назад и сообщили разработчики из ZeniMax Online.
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Мёртвые земли — это царство лорда Разрушения Мерунеса Дагона в Обливионе, и, как нетрудно догадаться, именно туда мы отправимся в рамках одноимённого дополнения. Сюжет финального аддона текущего сезона TES Online рассчитан примерно на двадцать часов.
В заключение ZeniMax Online отметила, что за годы существования The Elder Scrolls Online в неё сыграли 19 миллионов пользователей из двухсот сорока государств. Таким образом, охват The Elder Scrolls Online оказался выше, чем ООН, признающая только 193 государства таковыми.