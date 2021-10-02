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Новости Software Михаил Андреев
The Elder Scrolls Online: дополнение «Мёртвые земли» выйдет в самом начале ноября
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Вместе с неизбежным окончанием текущего календарного года к своему логическому завершению подходит и сезон «Врата Обливиона» в The Elder Scrolls Online. Поставить точку в сюжете сезона призвано дополнение Deadlands («Мёртвые земли»), релиз которого назначен на 1 ноября на PC и на 16 ноября на консолях, о чём несколько часов назад и сообщили разработчики из ZeniMax Online.

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Мёртвые земли — это царство лорда Разрушения Мерунеса Дагона в Обливионе, и, как нетрудно догадаться, именно туда мы отправимся в рамках одноимённого дополнения. Сюжет финального аддона текущего сезона TES Online рассчитан примерно на двадцать часов.

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В заключение ZeniMax Online отметила, что за годы существования The Elder Scrolls Online в неё сыграли 19 миллионов пользователей из двухсот сорока государств. Таким образом, охват The Elder Scrolls Online оказался выше, чем ООН, признающая только 193 государства таковыми.

#bethesda softworks #the elder scrolls online #zenimax online
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