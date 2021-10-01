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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam начался осенний фестиваль демоверсий «Играм быть» с возможностью ознакомиться с Disciples Liberation
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Как и было обещано, сегодня вечером в Steam стартовал ставший уже традиционным в условиях пандемии фестиваль демоверсий под названием «Играм быть». Инициированный ещё в 2020-м году Джеффом Кили, данный фестиваль перерос в уже привычную площадку для демонстраций разработчиками достигнутых ими этапов в разработке своих проектов.

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Всего в осеннем фестивале принимают участие без малого семь сотен самых разных игр, но все они принадлежат к классу инди-проектов, поэтому их названия мало кому и о чём скажут. Исключением можно назвать разве что Disciples Liberation, которую разработчики разрешили «отведать» за три недели до релиза.

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Фестиваль продлится неделю — до 7 октября включительно.

#steam #valve #disciples liberation
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