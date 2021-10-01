Совершенно внезапно Ubisoft пригласила всех желающих на готовящееся к проведению 5 октября мероприятие, посвящённое двадцатилетию серии Tom Clancy’s Ghost Recon. В рамках праздничного шоу нас ждут три своеобразных «акта»: первый — «Наследие Ghost Recon», второй — «Ghost Recon Breakpoint: за кулисами» и третий — непосредственно анонс некоего нового проекта во вселенной.
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Само мероприятие будет достаточно коротким: первые два акта уложатся в 15 минут, после чего и состоится анонс новинки. Что Ubisoft скрывает за словами «новый проект» — полноценную новую игру или же крупное сюжетное дополнение к Breakpoint — пока неизвестно.
Скорее всего, всё же речь идёт о первом варианте, поскольку Breakpoint стала неудачной игрой: настолько, что Ubisoft даже лаконично избегала её упоминаний в первых пострелизных финансовых отчётах, дабы лишний раз не смущать инвесторов.