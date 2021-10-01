Разглядываем войска могущественной фракции.

Великий Катай станет одной из основных игровых фракций в грядущей Total War Warhammer III, и разработчики из Creative Assembly совершенно справедливо решили посвятить ей соответствующий геймплейный видеоролик, в котором можно увидеть отлично экипированные войска империи и управляющих ими Императора-Дракона и Лунную Императрицу.

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Релиз Total War Warhammer III назначен на начало следующего года. Ранее планировалось, что игра выйдет до конца года текущего, но в прошлом месяце авторы приняли правильное решение — не торопиться и спокойно довести проект до ума.