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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Армия Великого Катая в свежем трейлере Total War Warhammer III
Разглядываем войска могущественной фракции.
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Великий Катай станет одной из основных игровых фракций в грядущей Total War Warhammer III, и разработчики из Creative Assembly совершенно справедливо решили посвятить ей соответствующий геймплейный видеоролик, в котором можно увидеть отлично экипированные войска империи и управляющих ими Императора-Дракона и Лунную Императрицу.

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Релиз Total War Warhammer III назначен на начало следующего года. Ранее планировалось, что игра выйдет до конца года текущего, но в прошлом месяце авторы приняли правильное решение — не торопиться и спокойно довести проект до ума.

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#sega #creative assembly #total war warhammer 3
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h2o
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Армия Великого Катая в свежем трейлере Total War Warhammer III
puding
19:36
Походу новые СО будут иметь прямоугольные теплосъёмники.
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